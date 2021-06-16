Саратовским студентам показали, как создаются кухни мечты

Фото: Мария Франко

На фабрике «Мария» провели день открытых дверей для студентов экономического факультета Саратовского государственного технического университета (СГТУ). Будущие управленцы вместе с корреспондентом «КП-Саратов» увидели одно из самых крупных и технологичных мебельных производств в России, а также побывали в святая святых – шоу-руме фабрики, где представлены эксклюзивные кухни, созданные в единственном экземпляре. Например, кухню Teatro, изготовленную по эскизу актера Жерара Депардье.

Фото: Мария Франко

«Мария» – саратовский бренд, известный на всю страну. Кухни, шкафы, мебель для гостиных и ванных комнат, изготовленные на саратовской фабрике, продаются в 135 городах России и СНГ. Масштаб производства можно оценить площадью в 13 футбольных полей. Чтобы увидеть его своими глазами, на фабрику ежегодно приезжает более тысячи человек не только из нашего региона, но и из самых разных уголков России.

Фото: Мария Франко

– На производстве нам объяснили, как делаются кухни, даже разрешили все потрогать. Мне понравилась атмосфера фабрики, я бы хотела сюда трудоустроиться в будущем, – поделилась своими впечатлениями студентка 3-го курса экономического факультета СГТУ Анастасия Летова.

Фото: Мария Франко

Доцент кафедры экономики и маркетинга СГТУ Михаил Бочкарев отметил, что руководство и менеджеры фабрики используют современные технологии и реализуют разные проекты, чтобы успешно продавать свой качественный продукт:

– Главное, что произвело на меня впечатление, – это качественная система управления менеджментом, а также оборудование и квалифицированные работники.

Фото: Мария Франко

Компания «Мария», имея федеральную сеть кухонных студий, является крупным работодателем и налогоплательщиком в Саратовской области: штат сотрудников превышает 1,5 тысячи человек, заработная плата практически вдвое больше средней зарплаты в регионе, общий объем налоговых отчислений в 2020 году составил 630 миллионов рублей.

Фото: Мария Франко

Получить работу в такой большой стабильной компании мечтают многие молодые специалисты. В скором будущем эта возможность у них появится.

Фото: Мария Франко

– В ближайшие несколько лет Компания планирует расширить количество рабочих мест. Поэтому мы регулярно проводим экскурсии для студентов саратовских вузов и колледжей. Понимаем, что они – наше будущее, – отметила Дарья Курланова, директор по административным и правовым вопросам.