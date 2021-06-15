Роман Бусаргин: В регионе могут ужесточить ограничительные коронавирусные меры

Глава регионального Правительства Роман Бусаргин рассказал о возможном ужесточении в Саратовской области ограничительных коронавирусных мер.

- Любые ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в регионе вводятся по решению оперативного штаба. При этом необходимо соответствующее предписание главного санитарного врача. Каждое подобное решение зависит от текущей эпидемиологической ситуации. Ее ежедневно анализируют эксперты. На данный момент таких решений нет. Предписаний также не поступало, — цитирует вице-губернатора Telegram-канал «Время Саратовское. Официально».

Напомним, о подготовке к третьей волне ковида рассказал сегодня, 15 июня, глава регионального минздрава Олег Костин.

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