Сегодня, 15 июня, глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о подготовке Саратовской области к третьей волне коронавируса.

Министр поделился, что уже две недели в России наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. Чиновник связал это с началом лета:

- Мы не можем оставаться в стороне, понимая, что это может прийти и к нам, в связи с тем, что население мигрирует, работают вокзалы, аэропорта. Мы знаем, что такое лето. Лето – это поток туда-обратно.

Костин посетовал на «легкое расслабление» саратовцев в ношении масок, но отметил, что регион имеет достаточные запасы для прохождения новой волны. Большие надежды Олег Николаевич возлагает на новую инфекционную больницу. Напомним, сдать объект должны к 31 августа.

Костин также поделился надеждой на то, что третья волна для региона пройдет с меньшими потерями:

- 300 тысяч жителей региона уже привились. Надеюсь, и другие поймут разумность этой прививки, потому что это единственный способ защитить сейчас себя и своих близких от тяжелых последствий этой инфекции. Все три варианта прививки есть, ждем саратовцев во всех ста открытых на территории области пунктах.

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