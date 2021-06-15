Коммунальщики засыпали яму песком, и теперь у жителей Вишневой под окнами «пляж»

Песок из засыпанной коммунальной ямы Фото: Дарья Васенина

Около трех недель разрытая сотрудниками саратовского филиала ПАО «Т-Плюс» яма доставляет неудобства жителям Ленинского района Саратова.

Спустя три недели после начала работ коммунальные службы засыпали яму песком Фото: Дарья Васенина

После дождя песок из ямы смыло на Вишневую Фото: Дарья Васенина

На днях яму на пересечении Вишневой и Технической наконец-то засыпали песком. Тем не менее, проблемы местных жителей на этом не закончились. Уже полторы недели Саратов заливают дожди. Из-за непогоды песок размыло по всей улице – вода снесла его от самой ямы практически до проспекта 50 Лет Октября.

Вишневая от Вишневого проезда до проспекта 50 Лет Октября вся в песке Фото: Дарья Васенина

Напомним, 10 июня мы писали о скорой, которой пришлось объезжать препятствие. Тогда в «Т-Плюс» сказали, что разрытая дорога не мешает проезду машин, а работы по благоустройству уже выполнены.

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