В Саратове скорой пришлось объезжать улицу из-за двухнедельной коммунальной ямы

«Скорой помощи» пришлось объехать улицу

Более двух недель в Ленинском районе Саратова разрыт участок дороги. Пока коммунальные службы не торопятся заканчивать работы, саратовцы буквально находятся в смертельной опасности.

Полмесяца назад сотрудники саратовского отделения «Т Плюс» начали работы на пересечении улиц Вишневая и Техническая. Всё это время на перекрестке красуется яма диаметром около шести метров. Проезд по Вишневой наверх до сих пор остается недоступным.

От медлительности коммунальщиков страдают не только обычные автомобилисты, но и саратовцы, которым нужна срочная помощь врачей. Так, несколько дней назад машина «Скорой помощи» не смогла попасть на вызов по прямой. Доехав до ямы, автомобиль с врачами развернулся и поехал в объезд.

В компании «Т Плюс» прокомментировали ситуацию:

- Ремонтные работы по ремонту подземной теплосети в рамках подготовки к зиме на указанном участке не мешали движению автотранспорта. Мероприятия по благоустройству уже выполнены, - говорится в комментарии.

Между тем на фото, сделанных в течение последней недели отчетливо видно, что проезжая часть разрушена практически во всю ширину. Проезд для любого вида транспорта невозможен. Об этом говорят в том числе выставленные энергетиками ограждения.

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