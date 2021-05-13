Определен застройщик инфекционной больницы в Саратове почти за полмиллиарда рублей

Больницу будет строить фирма из Энгельса Фото: Александр Уриевский

Стал известен застройщик нескольких корпусов новой инфекционной больницы в поселке Елшанка Ленинского района Саратова.

Соответствующий протокол опубликован на сайте Госзакупок.

Из документа следует, что было подано две заявки на строительство объекта: «Областная инфекционная больница на 400 коек, расположенная по адресу: г. Саратов, Ленинский район, Московское шоссе, б/н на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040209:8». Первоначальная цена аукциона составила 451,6 млн рублей.

На контракт претендовали две организации: АО «АВИАПРОМСТРОЙ» из Москвы и ООО Специализированный застройщик «ПДПСТРОЙ» из Энгельса. Примечательно, что столичная фирма участвовала в конкурсе на строительство других корпусов этой больницы, но ее заявка была отклонена, а конкурсы признаны не состоявшимися.

В этот раз конкурсная комиссия также пришла к выводу, что АО «АВИАПРОМСТРОЙ» оформило документы ненадлежащим образом, поэтому заявку общества отклонили. Аукцион выиграло ООО Специализированный застройщик «ПДПСТРОЙ», которое предложило цену около 449,4 млн рублей.

За эти деньги энгельсская фирма должна возвести корпуса №1 и 8, прачечную, парковку и морг. Срок выполнения работ – 31 августа 2021 года.

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