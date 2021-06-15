Плановое отключение воды в Саратове отменили из-за дождей

Отключение воды в Саратове, запланированное на 16–18 июня, отменено.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы не стали проводить на этой неделе из-за дождей. Предварительно, они начнутся на следующей неделе.

Напомним, без воды останутся жители Кировского, Ленинского, Волжского и Саратовского районов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.