В Саратове ожидается масштабное отключение воды на два дня

Масштабное отключение воды ожидается в Саратове

В Саратове ожидается плановое отключение воды на два дня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет в Ленинском, Кировском, Волжском и Саратовском районах с 04:00 среды, 16 июня, до 03:00 пятницы, 18 июня.

В зону отключения попадают:

- весь Ленинский район, кроме 2, 3, 4-й Дачных, микрорайона НИИ Юго-Восток, улиц Ипподромная, Куприянова, Шехурдина, 1–39;

- поселки Саксагай, Семхоз, Солнечный-2 (6, 7, 9, 10, 11 микрорайоны) в Кировском районе;

- микрорайоны «Совхоз «Комбайн», Русинвест, Сосновый парк, Сосенки, «Совхоз ЦДК», Юбилейный, Зональный, Иволгино, Образцово, Зеленая долина, Изумрудный, Березки, УПТК в Волжском районе;

- поселки Дубки, Зоринский, Расково, Латухино, Малая Скатовка, Сторожевка, Соколовый, хутор Бартоломеевский.

Во время отключения пройдет монтаж четырех затворов на насосной станции «Вольская», водопроводах «Елшанский» и в районе ТЦ «Happy Молл». Также будут заменены задвижки в различных частях города.

Во время совещания администрациям районов города и ООО «КВС» первый замглавы Саратова Дмитрий Алексеев рекомендовал обеспечить информирование абонентов и учреждений социальной сферы об отключении, торговым сетям в зоне отключения — сделать запас бутилированной воды.

Жителям нужно начать делать запас воды в понедельник, 14 июня, чтобы снизить нагрузку на гидравлическую систему.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.