В центре Саратова мужчина погиб, упав в коммунальную яму

В коммунальном котловане нашли тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Во Фрунзенском районе Саратова вчера поздним вечером, 12 июня, случилась трагедия.

- По предварительным данным, около 23 часов в коммунальном котловане на перекрестке Хользунова и Рабочей нашли тело 58-летнего местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Во время осмотра на голове погибшего нашли рану. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

По итогам проверки будет ясно, станут следователи возбуждать дело или нет.

Напомним, недалеко от этого места в 2020 году в котлован уже проваливалась женщина. Она, к счастью, выжила.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.