Пенсионерка провалилась в котлован на Хользунова. СКР начал проверку

Следователи СУ СКР начали проверку ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове начата проверка ЧП на улице Хользунова, где пожилая женщина упала в коммунальную яму.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 79-летняя женщина была госпитализирована с травмами ног.

Под ногами женщины обрушился грунт Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщина упала в котлован на улице Хользунова, 62 примерно в 18:30.

- По пути следования, неподалеку от дома №62 по улице Хользунова города Саратова, женщине предстояло пройти вблизи с котлованом, вырытым в связи с проведением ремонтных работ. Внезапно часть грунта под ее ногами обрушилась, и женщина упала в яму на находившиеся на дне трубы, — говорится в сообщении СУ СКР.

На помощь пострадавшей пришли очевидцы и спасатели Фото: СУ СКР по Саратовской области

На крики пострадавшей отреагировали прохожие, которые не смогли вытащить ее своими силами и вызвали спасателей.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. В ремонтной организации истребованы документы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи осмотрели место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.