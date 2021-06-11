СКР начал проверку ЧП в бассейне в Саратове

Следователи начали проверку ЧП в бассейне Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку ЧП, в результате которого ребенок едва не утонул в бассейне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, следователи СК осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

ЧП случилось в бассейне в одном из развлекательных центров Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, днем 11 июня 8-летний мальчик а мамой, бабушкой и братом такого же возраста отдыхали в развлекательном центре. Мальчики купались в бассейне вместе с другими детьми, а мать присматривала за ними. В какой-то момент один из детей начал тонуть, и женщина кинулась за ним и смогла вытащить из воды.

Сотрудник заведения оказал первую помощь и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик госпитализирован.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, по данному факту проверку проводит также прокуратура.

По итогам будет принято процессуальное решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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