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Происшествия11 июня 2021 20:45

СКР начал проверку ЧП в бассейне в Саратове

Там едва не утонул ребенок
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Следователи начали проверку ЧП в бассейне

Следователи начали проверку ЧП в бассейне

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку ЧП, в результате которого ребенок едва не утонул в бассейне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, следователи СК осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

ЧП случилось в бассейне в одном из развлекательных центров

ЧП случилось в бассейне в одном из развлекательных центров

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, днем 11 июня 8-летний мальчик а мамой, бабушкой и братом такого же возраста отдыхали в развлекательном центре. Мальчики купались в бассейне вместе с другими детьми, а мать присматривала за ними. В какой-то момент один из детей начал тонуть, и женщина кинулась за ним и смогла вытащить из воды.

Сотрудник заведения оказал первую помощь и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик госпитализирован.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, по данному факту проверку проводит также прокуратура.

По итогам будет принято процессуальное решение

По итогам будет принято процессуальное решение

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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