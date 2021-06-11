СКР начал проверку ЧП в бассейне в Саратове

Следователи начали проверку ЧП в бассейне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следственный комитет по Саратовской области начал проверку ЧП, в результате которого ребенок едва не утонул в бассейне.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, следователи СК осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
ЧП случилось в бассейне в одном из развлекательных центров
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным, днем 11 июня 8-летний мальчик а мамой, бабушкой и братом такого же возраста отдыхали в развлекательном центре. Мальчики купались в бассейне вместе с другими детьми, а мать присматривала за ними. В какой-то момент один из детей начал тонуть, и женщина кинулась за ним и смогла вытащить из воды.
Сотрудник заведения оказал первую помощь и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик госпитализирован.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, по данному факту проверку проводит также прокуратура.
По итогам будет принято процессуальное решение
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.