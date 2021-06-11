Захлебнувшийся в бассейне Ленинского района ребенок находится в реанимации

Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту происшествия, произошедшего с ребенком на территории открытого бассейна.

В обеденное время 11 июня в бассейне, расположенном на территории торгового центра на 3 Дачной 8-летний ребёнок захлебнулся в искусственном водоеме.

Мальчика спас инструктор парка, он же оказал ему первую помощь до приезда скорой помощи.

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Прокуратурой проверяет ООО «Лайт» на соблюдение правил безопасности при осуществлении деятельности парков отдыха и пляжей.

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