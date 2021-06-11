В Саратове перекрыли проезд по Соколовой из-за ремонта на Чапаева

В Саратове сегодня, 11 июня, перекрыли проезд по участку улицы Чапаева.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», из-за плановой реконструкции тепломагистрали движение закрыто от улицы Соколовая в сторону 4-го Соколовского тупика, а точнее — до дома №171 по Чапаева.

На месте работ выставят ограждения. Они продлятся до 31 августа.

Напомним, ранее «КП-Саратов» уже сообщала о перекрытии перекрестка Соколовой и Чапаева.

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