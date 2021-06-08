Перекресток Соколовой и Чапаева закрывают на неопределенный срок

Зеленым цветом обозначен весь фронт работ, красным – участок, который перекроют завтра

Саратовским автомобилистам придется объезжать перекресток в Кировском районе Саратова. Напомним, это связано с проведением работ на тепломагистрали №8. Завтра, 9 июня, будет перекрыт первый участок работ — от дома №146 на Чапаева до 4-го Соколовского тупика.

Речь идет о перекрестке улиц Соколовая и Чапаева. Объехать перекрытие можно будет, например, по улице Вольская.

В пресс-службе «Т Плюс» не смогли дать прогноз на сроки перекрытия первого участка ремонта (работы будут вестись между 1-й Садовой и Зарубина), но уточнили, что закончить реконструкцию тепломагистрали планируют к 31 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости