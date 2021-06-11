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Общество11 июня 2021 17:58

В Энгельсе развернули самый большой флаг России

Источник:kp.ru
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Сегодня, 11 июня, на Центральной площади Энгельса местное отделение партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением «Молодая Гвардия» провели флешмоб «Я — Россия», в преддверии Дня России.

В рамках флешмоба был развернут самый большой триколор и исполнен гимн Российской Федерации.

- День России — это относительно молодой праздник для нашей страны. Сегодняшним мероприятием мы хотели поздравить всех жителей нашей страны и показать как важно любить свою Родину.

Мы гордимся славной историей, богатой культурой и духовным наследием нашей великой страны. Наш общий долг — чтить прошлое Родины и работать на ее благо в настоящем, чтобы совместными усилиями обеспечить светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне для наших потомков.

Пусть наша огромная многонациональная страна и дальше процветает, дает возможность для развития талантов, достижения великий целей и осуществления новых важный открытий, — прокомментировал секретарь Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов.