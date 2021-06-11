В Саратове выходец с Ближнего Востока призывал к насилию над русскими, казахами и татарами

В Саратове осужден сторонник националистической идеологии одной из местных национальных диаспор за экстремистские призывы в Интернете.

Сотрудниками регионального УФСБ зафиксировано, что выходец одной из стран Ближнего Востока, на своей странице ВКонтакте с января по февраль 2020 года размещал комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении представителей русской, казахской и татарской национальностей.

По статье УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» он был осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, запретом администрирования интернет-сайтов сроком на вда года.

При этом известно, что ранее он уже отбыл срок в колонии по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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