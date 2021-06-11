В Саратове пройдут субботние сельскохозяйственные ярмарки

В предстоящую субботу, 12 июня, ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохоз рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).

Мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания обещают на ярмарках по ценам производителей

На «Ярмарке местных производителей» в Елшанке обещают музыку и с концертную программу.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

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