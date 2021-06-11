Саратовской области прочат лидерство в ветроэнергетике

На прошедшей сегодня, 11 июня, пресс-конференции по итогам Петербургского экономического форума рассказали о перспективах энергетической отрасли в Саратовской области.

Министр экономического развития области Андрей Разборов рассказал, что в региональном правительстве заинтересованы ветрогенераторами и солнечными электростанциями. Этот момент объясняют географическим расположением. Неплохие перспективы развития в данном направлении обусловлены как розой ветров, так и количеством солнечных дней в году.

Директор АО «Корпорация развития Саратовской области» Александр Марченко выразил надежду на то, что в течение ближайших пяти лет регион станет одним из центров ветроэнергетики.

Напомним, по итогам ПМЭФ Саратовская область заключила договоры на 50 миллиардов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.