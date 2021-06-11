Выставку песочных скульптур под Энгельсом посвятили 60-летию полета в космос и Волге

Роман Гафаров и его фантазия из песка на тему Космоса, Волги и полета Гагарина Фото: Александр Уриевский

В Энгельсском районе на территории на территории социально-оздоровительного центра «Ударник» в селе Шумейка 11 июня открылась первая в Саратовской области выставка песочных скульптур.

Всего на площадке выставки 14 фигур, по числу участников. Среди авторов работ педагоги, художники, школьники, инженер, мастер татуировок. Возраст участников от 13 до 72 лет. Экспонаты выставки изготовлены в ходе областного фестиваля-конкурса «Многоликая Волга», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

Сегодня жюри выберет лучшие работы, наградит занявших первое, второе и третье место, и раздаст призы зрительских симпатий.

Школьники Ангелина и Павел соорудили песочную сову, читающую книгу совятам. При чем тут Волга и полет в космос - нужно догадаться Фото: Александр Уриевский

Как рассказали организаторы, скульптуры изготавливались в течение нескольких дней и пережили сильные ливни, которые обрушились на Саратовскую область на минувшей неделе.

Рекламщик и тату-мастер Андрей Осипов сотворил "Рождение вселенной" Фото: Александр Уриевский

Андрей Осипов, тату-мастер, работавший долгое время в сфере рекламы рассказал, как родилась идея его композиции «Рождение вселенной», а палеохудожник Роман Гафаров уверен, что работы с новыми материалами должны привлекать творцов и нравиться людям.

Идея выставки воплотилась благодаря руководству центра «Ударник» и художнице Анне Воробьевой, творческому вдохновителю проекта.

Первую часть рассказа о выставке с фото читайте здесь

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