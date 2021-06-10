Первая выставка-конкурс песочных скульптур открывается в Саратовской области

Под Энгельсом открылась выставка песочных скульптур
Фото: Александр Уриевский
Завтра, 11 июня открывается первая в Саратовской области выставка песочных скульптур. Она расположена на территории социально-оздоровительного центра «Ударник» в селе Шумейка под Энгельсом.
За день до открытия на площадке выставки побывал корреспондент «КП-Саратов» и поговорил с организаторами этого уникального события.
Экспонаты выставки изготовлены в ходе областного фестиваля-конкурса «Многоликая Волга», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.
Всего на площадке выставки 14 фигур, по числу участников, которые собрались здесь из Саратова и Энгельса. Большая часть скульптур – это двухметровые композиции, есть несколько меньшего размера, их создавали юные участники конкурса.
"Великие люди на великой реке", автор Оксана Посаженникова
Фото: Александр Уриевский
Идея выставки воплотилась благодаря руководству центра «Ударник» и художнице Анне Воробьевой, творческому вдохновителю проекта.
Песок для изготовления скульптур привозили сюда специальный, с примесью глины, из песчаного карьера. Всего на подготовку выставки ушло 80 кубометров песка.
"Иван Купала на Волге", автор Александр Осокин
Фото: Александр Уриевский
О сложностях в организации первой подобной выставки в Саратовской области рассказала технический руководитель проекта, заведующая отделением «Мать и дитя» санатория «Ударник» Татьяна Иванец.
Торжественное открытие пройдет 11 июня в 10.00, в последующем выставка будет доступна бесплатно всем желающим, сообщили в санатории «Ударник».
"Дух Волги", авторы Виктория Баженова, Елизавета Пищина
Фото: Александр Уриевский
Продолжение рассказа об участниках выставки читате завтра на сайте "КП-Саратов".
"Рыбак на Волге", автор Владимир Старовойтов с супругой
Фото: Александр Уриевский
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Фото: Александр Уриевский
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