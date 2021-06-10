Первая выставка-конкурс песочных скульптур открывается в Саратовской области

Под Энгельсом открылась выставка песочных скульптур Фото: Александр Уриевский

Завтра, 11 июня открывается первая в Саратовской области выставка песочных скульптур. Она расположена на территории социально-оздоровительного центра «Ударник» в селе Шумейка под Энгельсом.

За день до открытия на площадке выставки побывал корреспондент «КП-Саратов» и поговорил с организаторами этого уникального события.

Экспонаты выставки изготовлены в ходе областного фестиваля-конкурса «Многоликая Волга», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

Всего на площадке выставки 14 фигур, по числу участников, которые собрались здесь из Саратова и Энгельса. Большая часть скульптур – это двухметровые композиции, есть несколько меньшего размера, их создавали юные участники конкурса.

"Великие люди на великой реке", автор Оксана Посаженникова Фото: Александр Уриевский

Идея выставки воплотилась благодаря руководству центра «Ударник» и художнице Анне Воробьевой, творческому вдохновителю проекта.

Песок для изготовления скульптур привозили сюда специальный, с примесью глины, из песчаного карьера. Всего на подготовку выставки ушло 80 кубометров песка.

"Иван Купала на Волге", автор Александр Осокин Фото: Александр Уриевский

О сложностях в организации первой подобной выставки в Саратовской области рассказала технический руководитель проекта, заведующая отделением «Мать и дитя» санатория «Ударник» Татьяна Иванец.

Торжественное открытие пройдет 11 июня в 10.00, в последующем выставка будет доступна бесплатно всем желающим, сообщили в санатории «Ударник».

"Дух Волги", авторы Виктория Баженова, Елизавета Пищина Фото: Александр Уриевский

Продолжение рассказа об участниках выставки читате завтра на сайте "КП-Саратов".

"Рыбак на Волге", автор Владимир Старовойтов с супругой Фото: Александр Уриевский

"Город на Волге", автор Альбина Михайлова Фото: Александр Уриевский

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