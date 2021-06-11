Новый саратовский приют для бездомных животных должны сдать к концу июня

Скоро в Саратове откроют новый приют для бездомных животных Фото: Мария Франко

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем Telegram-канале о ходе строительства приюта для бездомных животных в Саратове. Напомним, создание приюта после обращения зоозащитников инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-губернатор пишет, что ранее в СМИ появлялись сообщения об подорожании проекта. Бусаргин сообщает, что эта информация некорректна:

- Превышения ранее заявленной стоимости объекта по факту нет. Постановлением Правительства области 19,289 млн рублей предусмотрены за работы, выполненные в 2021 году. Контракт на строительство был заключен на два года, его общая стоимость составила 53,761 млн рублей.

Более того, чиновник пишет, что по итогам закупок даже удалось сэкономить 803 тыс. рублей.

На сегодняшний день, рассказывает Бусаргин, завершено строительство самого приюта, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Объект планируют сдать к концу месяца.

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