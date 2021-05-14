Володин призвал исправить ошибки в проектировании приюта для животных в Саратове за счет зарплаты чиновника

Вячеслав Володин пообщался с общественниками и чиновниками во время визита в строящийся приют в Заводском районе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в Саратов. Первой точкой его визита стал строящийся приют для животных в Заводском районе.

Ранее зоозащитники обратились к спикеру с просьбой о помощи. Володин откликнулся на призыв волонтеров и вышел с инициативой о строительстве приюта, который будет рассчитан на 314 мест и потенциалом расширения еще на 160 мест.

Стоимость проекта составляет 53 млн рублей. Объект уже готов на 85%.

- Полное завершение работ с учетом пуско-наладки и завоза оборудования будет в начале июня, — рассказал председатель правительства области Роман Бусаргин.

Во время осмотра у Володина возникли замечания. Его поддержали зоозащитники, которые отметили, что многие вольеры не защищены от ветра и дождя. Бетонные полы будут скользкими, собаки будут страдать от артрита, станут скользить, ломать лапы.

- Это будет ад собачий, концлагерь. Собаки будут закованы в железобетон. Должна быть земля, — рассказала одна из волонтеров.

При таком проектировании приют будет насквозь продуваться ветром

Бусаргин отметил, что проект приюта соответствует санитарным нормативам и правилам. Для подстила предусмотрены опилки. Кроме того, есть места для прогулок животных с песчаной почвой. Тем не менее он заявил, что власть готова принимать предложения от общественников.

Вячеслав Володин призвал также учесть то, что вольеры продуваются и не защищены от осадков.

- Если ветра будут сильными, то приют будет полностью продуваться, — сказал он.

Роман Бусаргин учел это замечание. Володин призвал не дожидаться ввода, чтобы потом переделывать, а сразу что-то поменять.

- Здесь будут находиться животные. Причем больные, маленькие, щенки, они могут быть длинношерстными и короткошерстными. Это же приют. А со всех сторон площадка обдуваемая, и это все закончится болезнями, проблемами. Лучше сдайте чуть позже, не гоните, есть еще июнь, — сказал он.

Председатель Государственной думы считает также, что муниципалитет может отдать приют в ведение тех общественников, которые уже имеют опыт зоозащитной работы, вместо того, чтобы «плодить предприятия» и разводить бюрократию.

- Если здесь появится чиновник, то ему нужна будет машина, секретарша, оклад. А до собак руки не дойдут, — считает он.

Михаил Исаев согласился с таким подходом, заявив, что будет проведена встреча и обсуждение ситуации.

Также Володин раскритиковал подход проектировщиков «Саратовгражданпроекта», которые не совещались с волонтерами, и заказчика – УКС. Он заявил председателю комитета капитального строительства правительства области Роману Карякину, что ошибки надо устранить «за счет вашей зарплаты».

- За последние годы не строили и с животными не общались. Я все услышал, все исправим, — пообещал Роман Карякин.

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