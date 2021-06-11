На радио «Комсомольская правда» — Саратов» 90,6 FM расскажут, как поступить в ИРБиС

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На радиостанции «Комсомольская правда» — Саратов» 16 июня в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: «Приёмная кампания – 2021 год».

В дискуссии примет участие: учредитель Института Развития Бизнеса и Стратегий, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, выпускница «Школы ректоров» Сколково Варвара Даньшина. Спикер расскажет о новшествах и аспектах поступления, сроках проведения «Дней открытых дверей» и дополнительном образовании - переподготовке студентов, граждан и других актуальных вопросах. Начало мероприятия в 12,00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» и по номеру телефона 39 -73-77.