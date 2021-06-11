За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли пять женщин

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки скончались еще пять человек.

По данным областного минздрава от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли пять женщин в возрасте от 64 до 83 лет.

Таким образом с начала недели скончались уже 34 человека от COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 1 164 человек.

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