В Саратове за минувшие сутки сбили двух велосипедистов

ДТП в Ленинском районе Саратова Фото: ГИБДД по Саратову

С разницей в сорок минут в двух районах Саратова 10 июня сбили велосипедистов.

В Ленинском районе в 17.05 напротив дома №13 по 3 Московскому проезду 15-летний велосипедист на дороге неверно сманеврировал с врезался в ВАЗ-2110 под управлением 41-летнего мужчины. Подростка увезли в больницу.

А вот в Октябрьском районе у дома №137 по Большой Садовой неправ оказался 34-летний водитель Nissan Almera, который нарушил правила проезда перекрестков и сбил 62-летнего велосипедиста. С различными травмами пожилого мужчину увезли в больницу.

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