Мэр Саратова заявил о готовящихся против него и его семьи провокациях

Мэр Михаил Исаев с семьей

Мэр Саратова Михаил Исаев в своем иИнстаграм сообщил, что в отношении него лично и его семьи готовятся провокации.

- Из достоверных источников стало известно о готовящихся в отношении меня и моих близких провокациях в информационном поле. Это связано с тем, что муниципалитет занял жесткую и принципиальную позицию в вопросах возврата имущества в собственность города, а значит самих саратовцев. Заинтересантам также не нравится, что в областном центре идёт процесс активного искоренения хаотичной, бесконтрольной и, как правило, незаконной торговли, - сообщил Исаев.

Он намекнул, что знает о заказчиках этих вероятных провокациях, "родом из 90-х годов" и призвал "не верить сплетням". - Фамилии тех, кто застрял в 90-х и придерживается присущих тому времени принципов, известны. Мы не раз их называли публично, многие знают о том, кому они аффилированы или приходятся родственниками. Дорогие подписчики, уважаемые земляки! Прошу вас черпать информацию только из официальных источников, не читайте желтых газет и не верьте сплетням, - заявил Михаил Исаев. Эи попытки дискредитации он связал с попытками дискредитировать органы власти. которые придерживаются решения "навести в областном центре порядок".

- Мы не позволим отнимать у саратовцев их законное имущество, лишать их возможности гулять по паркам и бульварам, жить в комфортном и благоустроенном городе, - в общих чертах обозначил направления возможных дискредитаций мэр Саратова.

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