Назначена новый председатель комитета по образованию Саратова

Лариса Живцова Фото: Екатерина Семенова

Назначена новый председатель комитета по образованию мэрии Саратова — Лариса Живцова.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее Живцова была и. о. председателя комитета. А до этого им руководила Татьяна Тынкова, которая уволилась 1 февраля 2021 года в связи с возбуждением уголовного дела. Тынкову подозревали в получении взятки, но потом дело прекратили.

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