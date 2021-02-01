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Уволилась председатель комитета по образованию Саратова Татьяна Тынкова

Она ушла по собственному желанию
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Из мэрии Саратова уволилась председатель комитета по образованию Татьяна Тынкова

Из мэрии Саратова уволилась председатель комитета по образованию Татьяна Тынкова

Фото: Ольга Симонова

Председатель комитета по образованию Саратова Татьяна Тынкова уволилась.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, она ушла по собственному желанию с 1 февраля.

Напомним, Тынкова возглавила комитет с конца ноября 2020 года. т.е. проработала в этой должности два месяца. Ранее она работала в комитете по образованию Фрунзенского района.

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