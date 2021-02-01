Уволилась председатель комитета по образованию Саратова Татьяна Тынкова

Из мэрии Саратова уволилась председатель комитета по образованию Татьяна Тынкова
Фото: Ольга Симонова
Председатель комитета по образованию Саратова Татьяна Тынкова уволилась.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, она ушла по собственному желанию с 1 февраля.
Напомним, Тынкова возглавила комитет с конца ноября 2020 года. т.е. проработала в этой должности два месяца. Ранее она работала в комитете по образованию Фрунзенского района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.