Михаил Исаев о новом пляже: Времени для сдачи объекта осталось крайне мало

На Новой Набережной продолжается строительство пляжа Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 10 июня, глава саратовской администрации Михаил Исаев поделился в своем Инстаграм видео и подробностями строительства пляжа на Новой Набережной. Напомним, инициированное спикером Госдумы Вячеславом Володиным сооружение нового места для отдыха саратовцев началось в 2020 году.

- В настоящее время разграничены все будущие тематические зоны, подготовлены основания под ряд объектов, продолжаются планировочные работы, устройство автополива, — пишет мэр.

Также ведутся работы по благоустройству и на спусках к будущему пляжу: на улицах Чернышевского, 2-я Садовая и Шелковичная. Там сносят гаражи, а собственники приводят в приемлемый вид фасады зданий.

Подрядчик рискует не успеть сдать объект в срок Фото: Дарья Васенина

- Подрядной организации необходимо ускоряться, времени для сдачи объекта осталось крайне мало, — пишет Исаев.

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