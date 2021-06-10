Михаил Исаев о новом пляже: Времени для сдачи объекта осталось крайне мало

На Новой Набережной продолжается строительство пляжа
Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 10 июня, глава саратовской администрации Михаил Исаев поделился в своем Инстаграм видео и подробностями строительства пляжа на Новой Набережной. Напомним, инициированное спикером Госдумы Вячеславом Володиным сооружение нового места для отдыха саратовцев началось в 2020 году.
- В настоящее время разграничены все будущие тематические зоны, подготовлены основания под ряд объектов, продолжаются планировочные работы, устройство автополива, — пишет мэр.
Также ведутся работы по благоустройству и на спусках к будущему пляжу: на улицах Чернышевского, 2-я Садовая и Шелковичная. Там сносят гаражи, а собственники приводят в приемлемый вид фасады зданий.
Подрядчик рискует не успеть сдать объект в срок
Фото: Дарья Васенина
- Подрядной организации необходимо ускоряться, времени для сдачи объекта осталось крайне мало, — пишет Исаев.
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