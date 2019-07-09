В Саратове начали строить пляж на новой набережной

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-09T10:19:38+03:00

Для этого со дна Волги поднимут баржу

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 8 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел место строительства нового городского пляжа длиной в полкилометра — от Шелковичной до 2-й Садовой улицы.

Работы идут вовсю — приводят в порядок берег, сносят старые опоры и сооружения.

Кроме того, предстоит поднять затонувшую баржу со дна Волги.

Ориентировочно эти работы займут несколько дней, после чего, уже во второй половине месяца, начнется укрепление берега и строительство волнореза.

Глава региона отметил, что горожане давно ждут новую набережную с пляжем, поэтому работы должны идти в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU