В Саратове начали строить пляж на новой набережной
Для этого со дна Волги поднимут баржу
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Вчера вечером, 8 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел место строительства нового городского пляжа длиной в полкилометра — от Шелковичной до 2-й Садовой улицы.
Работы идут вовсю — приводят в порядок берег, сносят старые опоры и сооружения.
Кроме того, предстоит поднять затонувшую баржу со дна Волги.
Ориентировочно эти работы займут несколько дней, после чего, уже во второй половине месяца, начнется укрепление берега и строительство волнореза.
Глава региона отметил, что горожане давно ждут новую набережную с пляжем, поэтому работы должны идти в срок.
ИСТОЧНИК KP.RU