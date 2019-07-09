2019-07-09T10:19:38+03:00
Общество

В Саратове начали строить пляж на новой набережной

Для этого со дна Волги поднимут баржу
Дарья Вострикова
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Вчера вечером, 8 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел место строительства нового городского пляжа длиной в полкилометра — от Шелковичной до 2-й Садовой улицы.

Работы идут вовсю — приводят в порядок берег, сносят старые опоры и сооружения.

Кроме того, предстоит поднять затонувшую баржу со дна Волги.

Ориентировочно эти работы займут несколько дней, после чего, уже во второй половине месяца, начнется укрепление берега и строительство волнореза.

Глава региона отметил, что горожане давно ждут новую набережную с пляжем, поэтому работы должны идти в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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