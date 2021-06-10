Больше 40 млн рублей поступит на обновление коммунальной техники в Балакове

Новые коммунальные машины поступят в Балаково
В Балакове Саратовской области появятся новые машины для уборки города. Об этом в ходе рабочей поездки в Балаково сказал депутат Государственной думы Николай Панков.
Сегодня он встречался с коллективом комбината благоустройства, чтобы обсудить вопрос повышения заработной платы.
Панков встретился с коллективом предприятия
Напомним, ранее парламентарий на встречах с работниками предприятия говорил о повышении зарплат с июля и обновлении техники для уборки города.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.