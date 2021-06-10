Больше 40 млн рублей поступит на обновление коммунальной техники в Балакове

Новые коммунальные машины поступят в Балаково

В Балакове Саратовской области появятся новые машины для уборки города. Об этом в ходе рабочей поездки в Балаково сказал депутат Государственной думы Николай Панков.

Сегодня он встречался с коллективом комбината благоустройства, чтобы обсудить вопрос повышения заработной платы.

Панков встретился с коллективом предприятия

Напомним, ранее парламентарий на встречах с работниками предприятия говорил о повышении зарплат с июля и обновлении техники для уборки города.

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