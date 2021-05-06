Сотрудникам комбината благоустройства в Балакове поднимут зарплату

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

- В Балаково встретились с коллективом комбината благоустройства. Работники этого предприятия обслуживают город - следят за тем, чтобы дорожные знаки, разметках были в порядке. Чтобы в городе было чисто и функционировали все хозяйственные системы. Сейчас заработная плата профессиональных кадров здесь от 12 до 30 тыс. рублей. В зависимости от специализации и выслуги лет.

Отмечу, из общего штата 547 человек здесь трудоустроено только 400. Чтобы молодежь шла работать в муниципальные предприятия Балакова, нужно повышать заработную плату. Приняли решение, с 1 июля на этом предприятии она повысится на 30%. В бюджете района средств на это недостаточно. Будем искать привлечённые ресурсы.

Кроме того, с сотрудниками также обсудили и обновление автопарка предприятия. Летом здесь нужны дорожные пылесосы, зимой — машины для распределения песчаной смеси, — отметил Панков.

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