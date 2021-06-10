В Саратовской области женщины в два раза чаще мужчин заболевают коронавирусом

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

- Коронавирусная инфекция на сегодня остается пока с нами, — начал министр здравоохранения области Олег Костин. — Количество больных в стационарах равняется первому приказу по развертыванию коек в прошлом году.

Отмечается, что среди заболевших жителей региона всего 38,4% мужчин, 39 333 случаев заболевания было зафиксировано среди женщин.

Заболеваемость в Саратовской области остается ниже общероссийского уровня и составляет 2 642 человека на 100 тыс. населения, по стране — 3 518,3.

В ковидных госпиталях региона остаются 1 170 человек, у 953 из которых подтвержден диагноз. У 1 122 пациентов выявили пневмонию, у 912 она обусловлена COVID-19. Напомним, сегодня стало известно о сворачивании 140 из 300 имеющихся в области ковидных коек. Это связано с необходимостью провести диспансеризацию и госпитализацию среди больных неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

412 больных находятся на кислородной поддержке, 112 — на ИВЛ.

За минувшие сутки было проведено около пяти тыс. тестов на коронавирус, с начала пандемии было обследовано более 1,5 млн жителей Саратовской области.

Напомним, всего в регионе от коронавируса скончались 1 159 человек. Шесть пациентов погибли за минувшие сутки.

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