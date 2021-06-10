В Саратовской области сокращают количество ковидных коек

В эти минуты в минздраве Саратовской области проходит брифинг по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал, что на данный момент в регионе не наблюдается нехватки коек для коронавирусных больных – их в области около 300, они расположены в 13 лечебных учреждениях.

140 коек планируется вывести из использования в саратовской больнице №12. Это связано с необходимостью проведения диспансеризации и дальнейшей госпитализации среди больных неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Костин уточнил, что в регионе имеется 500 резервных коек, которые будут развернуты, если потребуется, в течение суток.

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