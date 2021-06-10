Стало известно, где живут самые активные жители Саратовской области

Определен район Саратовской области с самым активным населением.

Оглашены окончательные итоги голосования за объекты благоустройства, которое проходило с 26 апреля по 30 мая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Самыми активными стали жители Саратова — больше 90 тыс. человек проголосовали за благоустройство. На втором месте Балаковский район — 27 тыс. На третьем — Энгельсский район, 23 тыс. жителей которого отдали свои голоса. Четвертое и пятое место забирают Балашовский и Саратовский районы с 14 и 13 тыс. голосов соответственно.

От Саратовской области в проекте участвовали 178 территорий. На платформе www.za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ, проголосовали почти 283 тыс. жителей региона.

В целом по России проголосовали 9,678 млн человек.

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Подведены предварительные итоги голосования

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