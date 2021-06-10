Семь групп в семи детских садах Саратова закрыты на коронавирусный карантин

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

Замминистра образования Ирина Чинаева рассказала, что на сегодняшний день в регионе нет ни одного полностью закрытого на карантин учебного заведения.

- Я бы хотела довести до вашего сведения, что несмотря на то, что идут каникулы, мы продолжаем следить за эпидемиологической ситуацией в учебных заведениях, — поделилась Чинаева.

На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся: одна группа в колледже (один случай заболевания коронавирусом) и пять групп в вузах (49 человек в восьми учебных заведениях). Закрыты на карантин семь групп в семи детских садах.

- Общая эпидситуация позволяет большую часть образовательного процесса организовывать в очном, штатном режиме, — резюмировала замминистра.

Напомним, сегодня стала известна дата проведения выпускных в Саратовской области. Минобразования рекомендует провести торжества 26 июня. Мероприятия пройдут в очном режиме.

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