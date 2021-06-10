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Общество10 июня 2021 12:02

Выпускные в Саратовской области пройдут 26 июня в очном формате

Необходимо будет соблюдение ограничительных мер
Дарья Васенина
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В эти минуты в минздраве Саратовской области проходит брифинг по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Замминистра образования Ирина Чинаева рассказала, когда в регионе пройдут выпускные.

- Большая часть образовательного процесса проходит в штатном режиме. Нет организаций, которые полностью закрыты. Последний звонок прошел в очном формате с соблюдением ограничительных мероприятий. Точно в таком же формате пройдут выпускные, — сказала Чинаева.

Замминистра уточнила, что ведомство рекомендует провести выпускные 26 июня. Принятие окончательного решения остается за учебными учреждениями.

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