Жители Саратовской области выбирают место для магазина «Икеа»

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В пабликах сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в социальных сетях и мессенджерах проходит опрос о размещении магазина «Икеа».

У жителей Саратовской области интересуются, где бы они хотели видеть филиал этого магазина по продаже товаров для дома и мебели.

Для выбора предлагается Саратов, Энгельс, Саратовский и Татищевский районы.

Пока что большинство голосов за областной центр.

В комментариях в Instagram многие предлагают разместить «Икею» на территории старого аэропорта.

Напомним. в 2007-2007 годах в Саратове уже пытались построить магазин «Икеа», был даже заложен первый камень, но впоследствии проект был свернут.

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