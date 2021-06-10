Сотрудники ФСБ в Саратове задержали перевозчика героина с килограммом наркотиков

Задержание наркокурера под Саратовом
Фото: УФСБ по Саратовской области
В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали 42-летнего представителя этнической преступной группировки, который занимался организацией канала поставок героина из Москвы в ряд областей России.
Наркотики должны были переправляться в Саратовскую, Челябинскую, Волгоградскую области и Ставропольский край.
Оперативниками УФСБ по Саратовской области мужчина задержан с при транспортировке партии наркотического средства в Челябинскую область. В ходе обыска у него изъят героин общей массой более 1 кг.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, обвиняемый арестован.
Сейчас сотрудники ФСБ выявляют дополнительные эпизоды преступлений и выявляют сеть преступных связей.
У задержанного при себе оказалось более килограмма героина
Фото: УФСБ по Саратовской области
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