В Ртищеве после взрыва в квартире произошел пожар

ЧП в Ртищеве Фото: Саратовская областная служба спасения

В Ртищеве Саратовской области сегодня утром, 10 июня, произошел пожар в квартире на первом этаже дома №4 по улице Рахова.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, возгоранию предшествовал взрыв.

Пострадал 39-летний мужчина. Его госпитализировали.

В региональном ГУ МЧС отметили, что в 10:24 три единицы техники выехали на пожар. В 10:43 его ликвидировали.

Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, в Энгельсе случился взрыв газа на первом этаже дома №17. Пострадал мужчина.

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