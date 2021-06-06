В Саратовской области мужчине при взрыве газа оторвало пальцы

В квартире в Энгельсе случился взрыв. Фото прокуратуры Саратовской области

Сегодня днем, 6 июня, в Энгельсе Саратовской области случился взрыв газа в квартире дома №17 в микрорайоне Энгельс-1.

- Вызов поступил в 12:26. Происшествие случилось на первом этаже трехэтажного дома. Пожара нет, конструкции не разрушены, выбиты стекла в квартире, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

ЧП случилось в доме №17 в Энгельсе-1. Фото прокуратуры Саратовской области

По данным областной службы спасения, произошло частичное обрушение межкомнатной стены.

Во время взрыва пострадал 43-летний хозяин квартиры. Как сообщил источник «КП-Саратов», ему оторвало пальцы руки. Скорая помощь госпитализировала мужчину.

В результате взрыва оказались выбиты стекла. Фото прокуратуры Саратовской области

Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники газовой службы, ситуацию взял на контроль начальник управления обеспечения безопасности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

На месте работали спасатели Фото: Саратовская областная служба спасения

После произошедшего губернатор Саратовской области дал ряд поручений. Министр здравоохранения Олег Костин должен взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему. Председателю регионального правительства Роману Бусаргину и главе Энгельсского района Алексею Стрельникову поручено выяснить причины взрыва и оказать всю необходимую помощь семье из этой квартиры.

Частично разрушилась межкомнатная стена Фото: Саратовская областная служба спасения

Проверку инцидента начала прокуратура Энгельса. На место выехал первый зампрокурора города Антон Лукогорский. Выясняется, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Доследственную проверку организовали следователи. Предварительной причиной ЧП называется скопление газа в газовой плите.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.