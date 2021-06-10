Mercedes в Балашове протаранил стену дома

ДТП в Балашове
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 9 июня в Балашове Саратовской области легковой Mercedes врезался в стену дома.
ДТП произошло на улице Урицкого в 16.15.
По данным областной ГИБДД, двигаясь в сторону улицы Республиканская 30-летний водитель иномарки при обгоне не справился с управлением и слетел в кювет, где продолжив движение врезался в угол жилого дома.
Прибывшие на место аварии медики госпитализировали водителя с различными травмами.
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