Mercedes в Балашове протаранил стену дома

ДТП в Балашове Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 9 июня в Балашове Саратовской области легковой Mercedes врезался в стену дома.

ДТП произошло на улице Урицкого в 16.15.

По данным областной ГИБДД, двигаясь в сторону улицы Республиканская 30-летний водитель иномарки при обгоне не справился с управлением и слетел в кювет, где продолжив движение врезался в угол жилого дома.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали водителя с различными травмами.

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