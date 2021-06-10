В Красноармейске молния подожгла крышу дома

Днем 9 июня в Красноармейске Саратовской области от удара молнии загорелся деревянный дом.

Вызов дежурному МЧС поступил в 13.01.

На место пожара на улице Южная выехали два пожарных расчета. Оказалось, что горит крыша частного нежилого деревянного дома.

Огонь охватил 13 кв. метров кровли.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, предварительно, пожар начался в результате грозового разряда и удара молнии.

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