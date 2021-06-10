В Энгельсе отловили больного туберкулезом в открытой форме и отправили его на принудительное лечение

Энгельсские приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза.

В Энгельсе Саратовской области судебные приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза.

Мужчина уклонялся от лечения, злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни представляя опасность для окружающих распространением болезни.

Прокурор Энгельса обратился с иском в суд, который удовлетворил иск и принял решение о принудительной госпитализации мужчины.

Но туберкулезный больной продолжал передвигаться по городу, скрываясь. Судебные приставы совместно с медработниками на специализированном транспорте и с использованием средств индивидуальной защиты смогли отловить и доставить мужчину в Энгельсский противотуберкулезный диспансер.

Теперь ему предстоит пройти курс лечения продолжительностью два года.