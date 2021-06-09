Панков: В школе Перелюба создаются наилучшие условия для обучения

Депутат Государственной думы Николай Панков подчеркнул, что снижать темпы работ на объекте нельзя. Об этом он сказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- В школе им. Рудченко в Перелюбе всегда были прекрасные учителя и высокий уровень преподавания. А теперь здесь создаются и наилучшие условия обучения.

После реконструкции это будет учреждение совсем другого уровня. Современное, с многофункциональными пространствами, красочным дизайном, двумя спортзалами и бассейном, актовым залом с хорошей акустикой. Здесь можно будет проводить школьные олимпиады любого уровня, по любому предмету и практически любому виду спорта.

Приезжая в Перелюбский район, всегда смотрю, как продвигаются работы. Уже закончена отделка фасада и внутренних помещений. Предстоит установить оборудование и обустроить территорию. Обратил внимание подрядчиков, что снижать темп нельзя. Ученики и учителя с нетерпением ждут, когда смогут заниматься в обновленной школе, — пишет Николай Панков.