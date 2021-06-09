Главам районов Саратовской области предложили восстановить планы советской мелиорации

За счет денег на мелиорацию планируют доставить воду в заволжские села

Главам районов Левобережья Саратовской области необходимо выяснить, на каких землях и в каком объеме функционировала мелиорация во времена СССР и восстановить ее схемы. Нужно рассчитать современные потребности каждого района Левобережья в развитии мелиорации, а также выслушать мнение крупных сельхозтоваропроизводителей на местах. Об этом было заявлено на совещании при зампреде правительства Александре Соловьеве. С докладом выступил инициатор совещания, директор ГКУ «Центр развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин.

На основе собранных данных региону необходимо сформировать план развития мелиорации в муниципальных районах на ближайшие годы и подготовить инвестпроекты. Получить федеральную поддержку для развития мелиоративного комплекса рассчитывают через Минсельхоз России в случае качественно проработанных проектом.

С развитием мелиорации на сельхозземлях предложено увязать возможность стабильного водообеспечения сельских территорий. Такое предложение озвучил Александр Стрелюхин.