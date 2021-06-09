Психически больной начальник забил насмерть работника в Петровске

Ужасная история произошла в Петровске, виновник смерти человека признан невменяемым

В Саратовской области передано в суд уголовное дело 41-летнего руководителя, который забил до смерти своего работника.

Вечером в декабре 2020 года житель Петровска очень рассердился на своего 34-летнего работника за то, что тот без спроса взял принадлежащий ему автомобиль ВАЗ. Работодатель даже написал заявление в полицию об угоне.

Случайно на улице Куйбышева в Петровке он заметил свой автомобиль, за рулем которого находился работник.

- В порыве гнева 41-летний мужчина стал наносить работнику удары кулаками. Осознав, что от полученных травм мужчина потерял сознание, он отвез его в лечебное учреждение и передал медикам. Потерпевшему было проведено оперативное вмешательство. Однако, повреждения оказались не совместимыми с жизнью, 21 декабря 2020 года он скончался, — рассказали в региональном СУ СКР.

Мужчина умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом и кровоизлиянием головного мозга, осложнившемся отеком головного мозга.

После этого работодатель скрылся от полиции и покинул пределы Саратовской области, за что был объявлен следователями СК в федеральный розыск.

Его нашли в Москве и заключили под стражу.

- В ходе расследования уголовного дела ему проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что в настоящее время он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства, — уточнили в Следственном комитете.

В суд дело ушло с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

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