Николай Панков: Приятно видеть активное участие жителей в решении проблем

Николай Панков встретился с жителями трех районов Саратовской области

Сегодня, 9 июня, депутат Госдумы Николай Панков провел встречи с жителями трех районов Саратовской области. Напомним, политик сообщал о намерении посетить Озинки, Перелюбский и Пугачевский районы.

- Отмечу, становится больше общественной инициативы, когда речь идет о повышения качества жизни людей. Это показали сегодняшние встречи, — поделился Панков впечатлениями на своем Telegram-канале «Пара слов».

Депутат пишет, что жители Ново-Заволжского района попросили помочь с деньгами на детскую площадку, установить ограждения саратовцы готовы самостоятельно. Дому культуры в селе Балаши Панков планирует поспособствовать в ремонте и приобретении мебели. В некоторых селах Перелюбского района наблюдаются проблемы с водопроводом и дорогами.

- Люди называют проблемные адреса и готовы контролировать работы. Назрела необходимость строительства переливной плотины — уже подготовили проект, с которым можно обратиться в Минсельхоз, — пишет Панков.

Политик также отметил готовность жителей региона решать проблемы:

- Приятно видеть активное участие жителей в решении проблем. Никто не сидит сложа руки, а делают все, что от них зависит. Приходят на встречи часто уже с приблизительными расчетами на руках. Активно задают вопросы. Конечно, таким людям еще больше хочется помогать, буду и дальше этим заниматься.

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