Николай Панков обсудит с жителями Саратовской области повышение качества жизни

Николай Панков встретился с жителями региона

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков планирует провести встречи с жителями трех районов региона.

- Продолжаю работу в Заволжье. Утром в Озинках, потом в Перелюбском и Пугачевском районах. Погода для Заволжья нехарактерная. Дожди. И силы бодрит, и дышится легче, — пишет политик в своем Telegram-канале «Пара слов».

С жителями Озинок Панков хочет обсудить проблемы и планы по дальнейшему развитию. После депутат поедет в Перелюб и село Нижняя Покровка.

- В военном городке Пугачева проверим, как выполняются поручения. По водоснабжению, благоустройству, вывозу мусора. С пугачевцами посетим стройплощадку нового ФОК открытого типа. Проверим, как продолжаются работы по строительству пешеходной зоны, — поделился Панков, уточнив, что все это необходимо для повышения качества жизни саратовцев.

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