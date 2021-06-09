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Общество9 июня 2021 11:39

Еще восемь саратовцев скончались от коронавируса

Выписали 137 человек
Дарья Васенина
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На сайте СтопКоронавирус.рф обновили ковидную статистику. На сегодняшний день, 9 июня, суммарно в Саратовской области зарегистрировано 1 153 смертей от новой коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки погибло ещё восемь саратовцев. Среди них четыре мужчины и четыре женщины в возрасте от 58 до 89 лет, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, сегодня региональный оперштаб сообщил о 107 новых случаях COVID-19 в Саратовской области. Выписали 137 человек.

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